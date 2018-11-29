فيفي عبده تُثير ضجة عارمة بسبب "الهوت شورت".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة والراقصة المصرية، فيفي عبده، لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو وصورًا عبر صفحتها على إنستغرام ظهرت فيها بملابس وصفها الرواد بـ"المثيرة"، حيث كشفت عن أجزاء من جسدها.

ولم ترد "عبده"، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، على الانتقادات بعد ظهورها بالهوت الشورت، رغم تقدمها في السن، فهاجمها أحد المتابعين: "بتقول الشووت ده أبو لمعهً عاجبني ومحدش الو عندي شي أنا حرة".

وسخر منها متابع آخر قائلاً: "في الصور أنا ركبي حديد.. وفي الفيديو زي الدجاج المشوي واللي بتشرشط منو الدهن".

وانتقدها متابع آخر قائلاً: "ياولية اتهدي انت داخلة على 80 سنة".، كما انتقد متابع آخر عدم وضوح الصوت في الفيديو قائلاً: "شايفين كل حاجه بس مش سامعينك يافوفا".

ويأتي هذ الموقف بعد أيام قليلة من قيام فيفي عبده، بنشر مقطع فيديو قدمت خلاله وصلة رقص على أنغام أغنية أغنية "ما أروعك" للفنان الكويتي نبيل شعيل، وأرفقته بتعليق قائلة: "من مصر أم الدنيا كل سنة ومطرب الكويت نبيل شعيل طيب، وعقبال مليون سنة.. بحبكم أوي وخمسة إمواه".