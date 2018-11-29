كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - اليوم.. "الوداد الرياضي" في ضيافة "وادي زم" بالدوري المغربي

الوداد الرياضي

يحل فريق الوداد المغربي، اليوم الخميس، ضيفا على فريق سريع وادي زم، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المغربي، وذلك في اللقاء الذي سيقام في " الملعب البلدي لوادي زم ".

يدخل الوداد المغربي لقاء اليوم في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، وله مباراتان مؤجلتان، بينما يأتي فريق وادي زم في المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 8 مباريات لعبها.

ويتصدر حسنية اكادير ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات لعبها الفريق.