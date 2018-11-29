كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - الليلة.. سالزبورج النمساوي في مواجهة لايبزيج الألماني بالدوري الأوروبي
سالزبورج النمساوي
يلتقي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء اليوم الخميس، أمام فريق لايبزيج الألماني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، للدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب "رد بول أرينا" بالنمسا.
يتصدر هذه المجموعة فريق ريد بول سالزبورج برصيد 12 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق لايبزيج الألماني برصيد 6 نقاط، فيما يحل فريق سلتيك الأسكتلندي في المركز الثالث برصيد 6 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي فريق روزنبورج النرويجي بدون أي نقاط.
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