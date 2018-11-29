كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - الليلة.. كراسنودار الروسي في مواجهة سهلة أمام آكهيسار سبور بالدوري الأوروبي

كراسنودار الروسي

يلتقي فريق كراسنودار الروسي، مساء اليوم الخميس، فريق بلدية آكهيسار سبور التركي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة، للدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب " كوبان ستاديوم" في روسيا.

يتصدر هذه المجموعة فريق إشبيلية الإسباني برصيد 9 نقاط، ثم يأتي فريق كراسنودار الروسي برصيد 9 نقاط أيضا وبفارق الأهداف، وفي المركز الثالث يأتي فريق ستاندر دو لياج البلجيكي برصيد 6 نقاط، ويحل فريق بلدية آكهيسار سبور التركي رابعا بدون نقاط.