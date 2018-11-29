كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - الأولى من نوعها.. هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

دعت وزارة الخارجية الروسية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لزيارة روسيا لبحث آخر المستجدات الداخلية والخارجية.

وأكدت الحركة، في تصريح مكتوب نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هنية تلقى دعوة رسمية من الخارجية الروسية لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وسلم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر رشيد، الدعوة لهنية، خلال لقائه في مكتبه غرب مدينة غزة صباح اليوم، وفق تصريح الحركة.

بدوره أشاد هنية بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية خلال لقائه مع سفير موسكو، والذي تم خلاله بحث آخر المستجدات الداخلية والخارجية.

وكان أول لقاء رسمي بين روسيا و"حماس" في موسكو عقب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وفازت فيها الحركة بأغلبية ساحقة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها أنه سيدعو مسؤولين في حماس لزيارة موسكو لإجراء مباحثات حول مستقبل عملية السلام مع "إسرائيل".

وتنتقد "إسرائيل" هذه العلاقة، إذ تعتبرها "شرخاً في جهود عزل الحركة دولياً، وطعناً في الظهر"، وفق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعاقبين.