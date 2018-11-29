كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا في الدوري الاوروبي

آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا

مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا في الدوري الاوروبي

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس، فريق مارسيليا الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة، للدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب "كومرزبنك ارينا" في ألمانيا.

مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا في الدوري الاوروبي

مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا في الدوري الاوروبي

مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا في الدوري الاوروبي

مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا في الدوري الاوروبي

يتصدر هذه المجموعة فريق آينتراخت فرانكفورت برصيد 12 نقطة، ثم يأتي فريق لاتسيو الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق ابولون ليماسول القبرصي برصيد نقطة، ومرسيليا الفرنسي رابعا بنقطة أيضا.