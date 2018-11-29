كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - الليلة.. آينتراخت فرانكفورت يستضيف مارسيليا الفرنسي بالدوري الأوروبي

آينتراخت فرانكفورت

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس، فريق مارسيليا الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة، للدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في ملعب "كومرزبنك ارينا" في ألمانيا.

يتصدر هذه المجموعة فريق آينتراخت فرانكفورت برصيد 12 نقطة، ثم يأتي فريق لاتسيو الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق ابولون ليماسول القبرصي برصيد نقطة، ومرسيليا الفرنسي رابعا بنقطة أيضا.