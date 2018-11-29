كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:18 صباحاً - الكويت .. رجال أمن قيد التحقيق بتهمة «تلفيق» قضايا للوافدين
علمت القبس أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش تحقق حاليا مع عدد من رجال الأمن بتهمة تلفيق قضايا لمواطنين ووافدين على خلفية شكاوى عدة تتعلق بتعسفهم باستخدام السلطة.
وأكدت المصادر أن الوزير الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة عصام النهام شدَّدا على ضرورة رفع الظلم عن أي شخص يتعرض للتعسف ومحاسبة رجل الأمن الذي يستغل سلطاته.
وكشفت المصادر أن أحد هؤلاء المتضررين مقيم عربي يقبع حاليا في سجن الإبعاد في قضية تعاطي مواد مخدرة وحيازتها، وقد تقدم بشكوى أكد فيها أن أحد رجال الأمن لفق له القضية بسبب خلافات في الشركة التي كان يعمل فيها.
وأضافت المصادر: «إن الضحية طلب إحالته إلى الطب الشرعي لكشف حقيقة التعاطي إلا أن ضابط الواقعة رفض بشكل قاطع، وأحاله إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث استمر بداخلها نحو 20 يوما قبل أن يُحال إلى سجن طلحة أول من أمس».
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