بالفيديو| "الغيطي" يوضح حقيقة خلع هالة فاخر حجابها

نفى الإعلامي محمد الغيطي ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن خلع الفنانة هالة فاخر حجابها.

وقال الغيطي، خلال حلقة، الأربعاء، من برنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "LTC" إنه تواصل مع هالة فاخر قبل الهواء، وأكدت له أنها لم تخلع الحجاب مطلقا.

ونقل الغيطي عن هالة فاخر قولها، "إنها كانت ضيفة على أحد البرامج وارتدت باروكة شعر بعدما اشترط عليها البرنامج ذلك"، مشددة أنها لم تخلع الحجاب وأن الصورة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت لها بـ"الباروكة".

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