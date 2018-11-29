كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - هشام سليم عن أجور الفنانين : البعض يستحقها وآخرين المفروض ميمثلوش

كتبت : انجي بيومي

قال الفنان هشام سليم إنه مثل أي فنان يصاب أحيانا في فترات معينة بالملل من العمل في الفن، متابعا: «أفتخر بمسيرتى الفنية ولا توجد أعمال قدمتها أخجل منها».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم» تقديم الإعلامية سارة دندراوى المذاع على فضائية «العربية»: «علاقتى ببناتى مش لطيفة وعدم التزام الفنانين بمواعيد التصوير يزعجنى، ومبسمعش أغانى المهرجانات، وبموت في شخصية يسرا».

وعن أجور الفنانين المرتفعة قال: «هناك بعض الفنانين يستحقون الأجور التي يتقاضونها والبعض المفروض ميمثلوش أصلا، ولا يوجد نجم أول في مصر فكل فنان له معجبون خاصون به، والسينما تجاهلتنى كثيرا ولذلك أنا أتجاهلها أيضا».