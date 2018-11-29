كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - زاهي حواس يكتب عن المتحف الإفتراضي في السعودية

المتحف الافتراضى

زاهي حواس

ؤقد يكون هذا الاسم غريبا وغير معروف لدينا فى مصر ولكن بدأت المتاحف العالمية تطبق نظام المتحف الافتراضى وهو أن المتحف يستخدم أحدث التقنيات لعرض الآثار المعروضة بالمتاحف من خلال تقنية تعرف بالواقع المحرر ليتمكنوا من إيصال هذا الإرث العظيم لزوار المتاحف. وهذه التجربة فريدة من نوعها من حيث المحتوى وطرق تقديمه وإمكانية التفاعل مع هذه الآثار مما يعكس التطور التقنى والحضارى الذى يخص أى أمة.

وقد شاهدت مشروع المتحف الافتراضى فى المملكة العربية السعودية عندما زرت سوق عكاظ بالطائف بدعوة من الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الحضارى. وقد دخلت المكان الذى يعرض منه كل المعلومات التى تخص هذا النوع من العرض.

سوف يدخل الزائر إلى المتحف، وبعد ذلك سوف يكون هناك أجهزة داخلها صور ومعلومات عن القطعة الأثرية وبمجرد لمس الجهاز سوف تشاهد الأثر أمامك وتراه من كافة جوانبه وتوضح النقوش والمناظر ويمكن أن تلمس الأثر بدلا من مشاهدته من أماكن بعيدة، وبذلك تشجع هذه الطريقة المواطنين على مشاهدة القطع التى يعشقونها بهذه الطريقة التى سوف تجعل الشباب والأطفال يزورون المتاحف لأن الآثار سوف تعرض بطريقة جديدة ولأول مرة فى العالم العربى.

وقد عرفت من الأمير سلطان أن هذه التجربة سوف يبدأ هذا العام بتنفيذها المتحف الوطنى بالرياض. وقد تصورت أن هذه الطريقة لن يستفيد بها زوار المتحف العاديون فقط، بل ستكون فرصة أيضاً للأثريين لدراسة الأثر ومشاهدة النقوش والرسومات واضحة أكثر وبطريقة أوضح من مشاهدتها بالعين المجردة. وقد شاهدت وأنا داخل منطقة العرض بعض التقنيات من العاملين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الحضارى والمدربين على طريقة تقديم هذا العرض المتحفى الجديد تمثال ما قبل الإسلام هو من التماثيل المحببة لى من آثار المملكة العربية السعودية ويوجد هذا التمثال بمتحف الآثار بجامعة الملك سعود،

وهذا التمثال من المرمر ويعود تاريخه إلى القرن الأول والثالث الميلادى وعثر عليه فى أشهر منطقة أثرية بالسعودية، وقد أحسست أن الأثر فى يدى ألمسه وأنا أشاهده على شاشة صغيرة أمامى، وللحق هذه هى المرة الأولى التى أشاهد فيها تجربة المتحف الافتراضى بهذا التمثال المرمرى الجميل بما يعرف باسم النحت الناتئ، ويظهر التمثال لرجل قصير الشعر شاربه دقيق مع لحية ويرتدى جلباباً طويلا مضلعاً عمودياً مثبتا بقطعتين متصلتين وعلى الحزام يحمل سيفاً قصيرا مغمداً.

وقد كانت طريقة عرض ولمس القطعة الأثرية أمامى سبباً مباشراً فى أن أتعرف على التمثال عن قرب وكأننى أشاهد هذا التمثال لأول مرة. المتحف الافتراضى سوف يكون نقلة كبرى بالنسبة لمتاحف المملكة العربية السعودية فأعتقد أن هناك ضرورة لتنفيذ هذا المشروع ونحن نستعد لافتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، هذه المتاحف تستحق أن تبدأ باستخدام آخر ما توصل له العالم من تقنيات، وهذه كانت رؤيتنا عندما بنيت هذه المتاحف.