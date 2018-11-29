مصطفى قمر بـ"بدلة الأراجوز" بعد إدراجه في قائمة "الصون للتراث"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جديدة للفنان مصطفى قمر، بإطلالة غريبة.

ظهر الفنان مرتديا بدلة مهرج "أراجوز"، مع إكسسوارته المخصصة، كالباروكا الملونة، والأنف البلاستيكية.

كما حرص على تلوين وجهه، الأمر الذي أثار سخرية العديد من الروادولم يكشف الفنان عن سبب ارتدائه لبدلة المهرج.

وجاءت هذه الاطلالة بالتزامن مع قرار تسجيل ملف الأراجوز في قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، الذي شهده اجتماع اليونسكو المنعقد بمورشيوس مؤخرا.

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