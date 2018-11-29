كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:52 صباحاً - وزارة الإعلام العمانية توثق إنجازات النهضة في كتاب عُمان 2018

أصدرت وزارة الإعلام بسلطنة عمان كتابها السنوي "عُمان 2018م" الذي ضم أحد عشر موضوعًا ألقت الضوء على أبرز المنجزات التي تحققت خلال مسيرة النهضة العُمانية في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مختلف محافظات السلطنة وذلك في إطار احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ 48.

وهذه الموضوعات هي "حكمة القائد ترسم معالم واضحة للدبلوماسية العُمانية" و "مؤسسات الدولة العصرية" و"منظومة قضائية متكاملة تُعزز دولة المؤسسات" و"التسامح نهج ثابت للشخصية العُمانية " و"مجلس عُمان" و"الإعلام العُماني صورة مُشرقة لمسيرة التنمية والبناء" و"الأمن ركيزة أساسية للنمو والازدهار" و"إنجازات تنموية وتطلعات مستقبلية "و"التراث والثقافة والفنون نوافذ لوجه عُمان الحضاري" و"القطاع اللوجستي مُرتكز أساسي للتنويع الاقتصادي “و"التنمية الاقتصادية" ثم "مرافق حديثة وبيئة نقية ".

وقد تصدرت فصول الكتاب مقتطفات من الكلمات المضيئة للسلطان قابوس بن سعيد وهو يتحدث عن مسيرة التنمية والبناء التي تدخل مراحل جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل ولتتجاوب مع تطلعات وطموحات المواطن العماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ويرصد كتــاب عُمــان السنــوي المشاريع والمنجزات التي تحققت على أرض السلطنة ويُـعد مرجعًا للإعلاميين والباحثين والطــلاب والمهتميـن بالشأن العُماني وستقوم وزارة الإعلام بتوزيعه على سفارات السلطنة في الخارج بهدف التعريف بالسلطنة وما تزخر به من مقومات سياحية واقتصادية وثقافية.

كما أن العمل في مراحله النهائية لإنجاز صدور نسخة الكتاب باللغــــة الإنجليزيــــة مـــع تسارع وتيرة العمل لإنجاز الإصدار باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية والصينية والروسية واللغة الأوردية وهو متوفر على الموقــــع الإلكتروني لوزارة الإعـلام .