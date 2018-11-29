كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:52 صباحاً - هاري كين يتحدى برشلونة: سنذهب للفوز في الكامب نو

هاري كين

وجه اللاعب الدولي الإنجليزي "هاري كين" مهاجم فريق توتنهام هوتسبير رسالة لفريق برشلونة الإسباني، بعد فوز فريقه على فريق إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وفاز النادي اللندني على النيراتزوري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال كين لـ" BT Sport" عقب نهاية المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد، بدأنا الهجمة من الخلف، وكنا قادرين على إحراز أهداف في الشوط الأول".

وأضاف: "لقد كان من الصعب اللعب في هذا الملعب، لكننا نعتاد على الملعب مباراة تلو الأخرى، الملعب ليس رائعًا كما ينبغي".

وأكمل: "لقد نجحنا في الخروج بشباكٍ نظيفة، ونشكر الله أننا تمكنا من إحراز هدف الفوز قبل نهاية المباراة".

وأنهى: "سنركز على المباراة المقبلة لنا، نعلم أنّ مواجهة برشلونة ستكون صعبة، لكننا سنلعب من أجل تحقيق الفوز".