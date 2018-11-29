كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:52 صباحاً - وزير التعليم : حصر ممتلكات الوزارة لإنشاء المدارس وتحسين أوضاع المعلمين

كتبت : انجي بيومي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت في حصر ممتلكاتها من خلال لجنة تنمية الموارد بالوزارة لتحسين أوضاع المعلمين ماديا بعيدا عن الموازنة العامة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطى مقدم برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC» إن الهدف من حصر ممتلكات وزارة التربية يأتى في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتخصيص أكبر نسبة منها لإنشاء المدارس.

وتابع: «الوزارة حريصة على تحسين أوضاع المعلمين ولكن بعيدا عن الموازنة العامة، فالوزارة لديها مليون و300 ألف معلم، وتم ترقية أكثر من 500 ألف معلم وإعادة عدد كبير من المعارين للخارج».