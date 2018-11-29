للحفاظ على بريق الأسنان.. ابتعد عن تناول مشروبات الصودا

يعانى البعض من آلام الأسنان التي تؤثر على بريقها، وعادة ما تكون مشاكل الأسنان ناتجة عن التسوس أو إصابة جذور الأسنان بعدوى بكتيرية ووجود مشكلة في حشوات الضروس وغيرها من الأسباب الشائعة، وللتغلب على ذلك هناك بعض الأمور يجب القيام بها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".
- عدم إهمال غسل الأسنان سواء في المساء قبل النوم، أو في الصباح.
- الفترة الكافية لغسل الأسنان بالفرشاة بين دقيقتين و3 دقائق، لإزالة البقع الصفراء والبكتريا المسببة للتسوس.
- تناول القليل من مشروبات الصودا والعصائر التي تحتوي على الحامض، وكذلك الحلوى الغنية بالسكر.
- مضمض فمك جيدا بعد كل وجبة.
- ابتعد عن منتجات التبغ والكحول.
- استخدم معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد لدعم مينا الأسنان، ولا تستخدم مبيض الأسنان بكثرة.
- تنظيف ما بين الأسنان بالخيط مرة يومياً أمر حيوي للعناية بصحة الفم.
- الزيارة الدورية لطبيب الأسنان.
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