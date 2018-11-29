كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - سقوط لوحة إعلانية ضخمة على المارة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن سثوط لوحة إعلانية عملاقة، وبالصدفة سقطت اللوحة على مارة في محافظة "جيلين" الصينية، ويظهر في الفيديو كيف سقطت اللوحة الإعلانية بسبب رياح شديدة على 4 أشخاص كانوا يمشون على رصيف الطريق الملاصق للمبنى الذي سقطت منه اللوحة.

واللوحة الدعائية رفعت فورا، وانتشل المصابون الأربعة من تحتها ونقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكسرت يدا أحد المصابين، فيما يرقد آخر داخل غرفة العناية المركزة بسبب إصابات بليغة في رقبته، أما الباقيان فكانت إصابتهما طفيفة.

شاهد الفيديو..

https://vk.com/video-34740837_456252596