كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - بدون بنطلون .. ريهام أيمن تخطف الانظار من جديد - صور







خضعت الفنانة ريهام أيمن، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "ريهام" في الصور بإطلالة شتوية، وجيب أحمر قصير، وعلقت: "يوم رائع للجميع". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن فيلم "هاتولي راجل"، بعدما شاركت كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم الذي عرض عام 2013.









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