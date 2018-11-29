كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - طارق شوقي يكشف حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

كتبت : انجي بيومي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة دمج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي معًا في كتاب واحد.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر لم يُذكر، ولانعلم مصدره، معقبًا: "إحنا عاملين كتابين فخورين بيهم جدًا في النظام الجديد للتعليم؛ لانه تم إعدادهم بحرص شديد وفلسفة جديدة".

وتابع، أن كتابي الدين الإسلامي والمسيحي تم إعدادهم بنفس الفلسفة ونفس الصور ونفس الأنشطة، بالاختلاف أن الصورة التى بها مسجد في الكتاب الأخر تكون لكنيسة، ويتضمن تعليم الأطفال قيم مشتركة ومعاملات مشتركة في كتابين منفصلين، موضحًا أن كتاب الديني الإسلامي يُشير للمصدر القرآن، وكتاب الدين المسيحي يُشير للكتب السماوية المسيحية لكن بنفس الفلسفة التعليمية.

وعن كتاب "الأخلاق"، عقب وزير التعليم،: "دا مش تبعنا" مؤكدًا أنه موجود ببعض المدارس الخاصة ولايوجد في النظام الجديد كتاب بهذا الاسم".