بدء تحضيرات الدورة الثانية لـ"Spanish Arab fashion" للموضة بإسبانيا

بدأت جمعية ''فن وثقافة بلا حدود'' الإسبانية، في التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية من مهرجان"Spanish arab fashion"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياجو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الإسبانية، بحضور شخصيات عالمية بمجالات السياسة، الموضة، الثقافة والفن.

الدورة الحالية التي يحتضنها قصر ''فران نونيس'' التاريخي، تهدف إلى التعريف بآخر صيحات الموضة المتعلقة، وكذا الرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني في المحيط الأوروبي.

وأكدت سمية أقبيب رئيس مهرجان Spanish arab fashion، في بيان، أن اختيار قصر "فران نونيس" له رمزية تاريخية وحضارية كبرى، ولأن غايتنا خلق صورة حضارية تمزج ما بين القفطان المغربي، والأزياء العربية الجميلة لكل من "مصر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان"، التي أبدعتها أيادي أمهر الصناع التقليديين، والصناعة التقليدية الإسبانية والأوروبية التي يمثلها قصر "فران نونيس"، الذي تعود زخرفته للقرن التاسع عشر ميلادي وهي زخرفة بالذهب والفضة والنحاس عدا الأروقة التي غطيت كلها بالحرير.

ولأجل إبراز هذه المعلمة المبهرة التي تحتضن الدورة الثانية من هذا الحدث العالمي الضخم أجرت مصممة الأزياء المغربية المقيمة بمدريد سمية نوفياس جلسة تصوير تم خلالها عرض فستان عرس بسيط وذلك لإبراز جمال قصر "فران نونيس"؛ كما تم في نفس الجلسة التصويرية عرض القفطان المغربي من تصميم السيدة "Shemao saida" داخل هذا المكان المبهر لإثبات أن الحضارة ملتقى.

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