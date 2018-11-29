كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 29-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

نشهد اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي التي تشهد صراعاً كبيراً هذه النسخة لوجود العديد من الفرق الكبيرة مثل آرسنالوتشيلسي وميلان.

وسيخوض تشيلسي مباراة سهلة نسبياً على ملعب ستامفورد بريدج ضد باوك سالونيا اليوناني والتي ستكون مجرد تحصيل حاصل بالنسبة لرجال المدرب ماوريسيو ساري على اعتبار أنهم ضمنوا التأهل لدور الـ32 كمتصدرين للمجموعة.

وستكون مهمة آرسنال أصعب بعض الشيء كونه سوف يسافر إلى أوكرانيا لمواجهة فورسكلا بولتافا، لكن أيضاً لن يكون للمباراة أهمية كبيرة لأن الجانرز حسم التأهل هو الآخر، وتبقى فقط أن يضمن الصدارة.

المهمة الأصعب لميلان بكل تأكيد، حيث سيواجه ديديلانجي اللوكسمبرجي، وهو بحاجة للفوز في هذه المباراة لكي يقترب خطوة نحو التأهل، لاسيما وأنه يحتل المركز الثالث في مجموعته.

وفي منطقتنا العربية، سوف نشهد بعض المباريات المثيرة ايضاً مثل مواجهة الإتفاق ضد الشباب في الدوري السعودي، وإنبي أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29/11/2018 بتوقيت القاهرة..

الدوري الأوروبي (أهم المباريات)

باير ليفركوزن × لودوجوريتس رازجارد .. الساعة 7:55 ليلاً

سالزبورج × لايبزيج .. الساعة 7:55 ليلاً

بوردو × سلافيا براج .. الساعة 7:55 ليلاً

فنربخشة × دينامو زغرب .. الساعة 7:55 ليلاً

كارباج أجدام × سبورتنج لشبونة .. الساعة 7:55 ليلاً

بولتافا × آرسنال .. الساعة 7:55 ليلاً (بي إن سبورت 11)

ريال بيتيس × أوليمبياكوس .. الساعة 7:55 ليلاً

ميلان × ديديلانجي .. الساعة 7:55 ليلاً (بي إن سبورت 2)

ساريسبورج × بشكتاش .. الساعة 10 ليلاً

مالمو × جينك .. الساعة 10 ليلاً

دو لياج × إشبيلية .. الساعة 10 ليلاً (بي إن سبورت 3)

فرانكفورت × مارسيليا .. الساعة 10 ليلاً

ليماسول × لاتسيو .. الساعة 10 ليلاً

تشيلسي × سالونيكا .. الساعة 10 ليلاً (بي إن سبورت 2)

يابلونك × رين .. الساعة 10 ليلاً

الدوري السعودي

الشباب × الاتفاق .. الساعة 6:45 ليلاً (KSA سبورت 1)

الدوري المصري

إنبي × المصري البورسعيدي .. الساعة 7 ليلاً (النيل الرياضية – أون سبورت)

الدوري الأردني

السلط × الحسين إربد .. الساعة 4 مساءً

الصريح × ذات راس .. الساعة 6:30 ليلاً