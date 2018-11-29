كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - طارق توفيق : المتحف الكبير يعتبر مجازًا الهرم الرابع

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن المتحف الكبير يعتبر مجازاً الهرم الرابع، لافتًا إلى أن التصميم يعطي صورة جمالية متكاملة مع أهرامات الجيزة، خاصة للقادم بالطيران إلي مصر.

وأوضح "توفيق"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"، أن القادم بالطيران إلي مصري يري من الأعلي الجانب الشرقي للمتحف أو الواجهة الرئيسية يكتمل في خط افتراضي بقمة الهرم الأكبر، والجانب الغربي يكتمل في خط افتراضي بقمة الهرم الأصغر، متابعاً أن المبني بأكمله بشكل متجانس مع الطبيعة المحيطة.

وأضاف المشرف العالم على مشروع المتحف المصري الكبير، أن المبني يتناغم مع منطقة الأهرامات ويعطي سمفونية في المنطقة.