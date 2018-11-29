كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - طارق توفيق : المتحف المصري الكبير عمل قومي..وافتتاحه تحدي لنا

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العالم على مشروع المتحف المصري الكبير، إن هناك 45 ألف آثر وصلت مركز ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن 40 ألف أثر تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لها.

وأشار "توفيق"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"، إلى أن متوسط الآثار الموجودة في المعمل تترواح بين 300 إلي 400 آثر، موضحا أن الوقت الذي تستغرقه كل قطعة يرجع إلى حالتها، متابعا: «فيه أثر ممكن يأخذ يوم واحد، وفيه آثار تحتاج إلى شهور».

وأكد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أنهم ينظرون بعين الثقة إلى الافتتاح لأنه يعتبر تحديًا، لافتًا إلى أن الشباب المصري الذي يعمل على نقل وترميم الآثار متحمس بشدة ويعي أن هذا العمل يعتبر عمل قومي.