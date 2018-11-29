كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - مصطفى الفقي : شهر العسل بين ماكرون وشعبه انتهى

كتبت : انجي بيومي

علق الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي على التظاهرات التي تشهدها فرنسا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، قائلا: «انتهى شهر العسل بين إيمانويل ماكرون وبين الشعب وإرهاصاته ظهرت منذ أسابيع».

وقال خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية «إم بى سى مصر»، إن الأحداث الفرنسية ليس صراع أجيال بين السلطة والشباب، والرئيس الفرنسى لن يستطيع السيطرة على المظاهرات لأنه شاب وقد يعاند ولو كان ذلك فعليه الاستعانة ببعض السياسيين الكبار.

وأضاف: «الشعب الفرنسى يشعر بالتهميش وتضارب في المصالح الخاصة، والشعب لديه إحساس عميق بفكرة الحرية، وهناك بعض العوامل التي تدعو لوجود ثورة في فرنسا».