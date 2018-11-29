كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - صور - كيم كارداشيان وكايلي جينير في جلسة تصوير جديدة بدون ملابس +18







تنجح الأخوات كارداشيان وجينير في لفت الأنظار وإشعال مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد نشر صورة واحدة، وهذه المرّة من خلال جلسة تصوير جديدة جمعت كيم كارداشيان وكايلي جينير. فقد شاركت الشقيقتان في جلسة تصوير مثيرة للترويج لمستحضرات تجميل خاصة بجينير، فاختارت نجمتا تلفزيون الواقع أن تتحولا إلى توأم من خلال ظهورهما بلباس بحر موحدّ وقصة شعر سوداء موحّدة. وعلى الفور انهالت التعليقات التي أثنت على الشبه الكبير بين الشقيقتين الشهيرتين في حين شددّ البعض على أن الشعر القصير يليق بهما كثيراً.







شكرا لقرائتكم خبر عن صور - كيم كارداشيان وكايلي جينير في جلسة تصوير جديدة بدون ملابس +18 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .