كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - سميحة أيوب: "الفن بقى ألفاظ بذيئة ومفيش احترام"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن من أسباب اختفائها عن الساحة الفنية، هو أن المحتوى المعروض في السينما لا يصلح لها كفنانة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc» ، :"المحتوى مينفعنيش والأعمال الفنية أصبحت عبارة عن سكاكين وألفاظ بذيئة، والمحتوى مدمر والجيل الفني الموجود تعبان مش بيحترم الكبير".

وتابعت :"عندما أجد السيناريو اللي يفيد وينفع المجتمع هطلع أقدمها، ومبلاقيش نفسي في حاجة يتم عرضها على الفضائيات حاليا، والمجتمع يعاتبنى لو قدمت فنا لا يليق بذوقه وثقافته.. أنا بخاف على الأطفال اللي بتشوف الأعمال الفنية الحالية، وعلى مستقبلهم".