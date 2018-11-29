كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - هشام سليم: "علاقتي ببناتي وحشة.. وفي ممثلين ميستهلوش أجورهم"-فيديو







كتبت : شيرين عصملي قال الفنان هشام سليم، :"أفتخر بمسيرتى الفنية ولا توجد أعمال قدمتها أخجل منها". وأضاف خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم» تقديم الإعلامية سارة دندراوى المذاع على فضائية «العربية»: "علاقتى ببناتى مش لطيفة وعدم التزام الفنانين بمواعيد التصوير يزعجنى، ومبسمعش أغانى المهرجانات، وبموت في شخصية يسرا". وعن أجور الفنانين المرتفعة قال: "هناك بعض الفنانين يستحقون الأجور التي يتقاضونها والبعض المفروض ميمثلوش أصلا، ولا يوجد نجم أول في مصر فكل فنان له معجبون خاصون به، والسينما تجاهلتنى كثيرا ولذلك أنا أتجاهلها أيضا".

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