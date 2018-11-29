كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - نائب محافظ القاهرة يكشف موعد بدء العمل بمثلث ماسبيرو

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء إبراهيم عبد الهادي ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ، إنه تم التعامل مع المواطنين المقيمين داخل مثلث ماسبيرو بكل مصداقية ، من أجل إقناعهم بإنشاء تلك الوجه الحضارية داخل الدولة .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، المذاع عبر فضائية" الحياة" ، أنه تم رفع ما يقرب من 90 % من مخلفات الهدم داخل مثلث ماسبيرو .

وواضح ان الرئيس السيسي ، أمر ببدء العمل داخل مثلث ماسبيرو، في بداية يناير المقبل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من مثلث ماسبيرو خلال عامين ، مؤكدا أنه سيتم إعادة السكان إلى منازلهم فور الانتهاء من بناء العمارات الخاصة بهم ، بالإضافة إلى إنشاء بعض الفنادق العالمية والمتاحف وغيره.