كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:58 صباحاً - نائب محافظ القاهرة يكشف موعد بدء العمل بمثلث ماسبيرو
كتبت : شيرين عصملي
قال اللواء إبراهيم عبد الهادي ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ، إنه تم التعامل مع المواطنين المقيمين داخل مثلث ماسبيرو بكل مصداقية ، من أجل إقناعهم بإنشاء تلك الوجه الحضارية داخل الدولة .
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، المذاع عبر فضائية" الحياة" ، أنه تم رفع ما يقرب من 90 % من مخلفات الهدم داخل مثلث ماسبيرو .
وواضح ان الرئيس السيسي ، أمر ببدء العمل داخل مثلث ماسبيرو، في بداية يناير المقبل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من مثلث ماسبيرو خلال عامين ، مؤكدا أنه سيتم إعادة السكان إلى منازلهم فور الانتهاء من بناء العمارات الخاصة بهم ، بالإضافة إلى إنشاء بعض الفنادق العالمية والمتاحف وغيره.
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