للمقبلين على الزواج.. أخطاء في تجهيزات "الشقة" من واقع التجربة

تأخذ الفتيات عرسها على محمل جاد ومثالي، يجب أن تكون كل أشيائها "على سنجة عشرة" قبل موعد الزفاف بوقت كبير، يجب أن تكون كل تجهيرات "الشقة" والتشطيبات "على الغالي" لأن غالبا الغالي ثمنه فيه، لكن ماذا لو أن أحد تلك الأشياء التي تبالغ فيها العروس خطأ شائع كذلك، وربما تصرف مبالغ طائلة على "لا شيء"، أو أغراض غير مهمة، حينها تصبح نادمة.

وفيما يلي سردت فتيات على إحدى مجموعات "فيسبوك"، أخطاء وقعن فيها خلال تجهيزات "الشقة" تنصح الأخريات بعدم تكرارها:

- بلاش سيراميك أسود في الحمام، أكتر حاجه قفلاني.

- فرش كبير على الشقة.

- النيش.

- العفش الفاتح.

- السيراميك المط أو اللي مفيهوش لمعة دة سخيف جدا ومرهق في تنضيفه.

- السبوتات بتاعة النور اللى بتبقى في السقف أو في المطبخ من فوق وصعبة جدا في التنضيف وبتبوظ الشكل بلاش منها.

- بلاش شبابيك خشب في الشقة كلها وخاصة المطبخ والحمام مبينضفوش.

- بلاش سقف ساقط (جيبسوم بورد) لو ارتفاع السقف قصير.

- بلاش نيش مالوش لازمة.

- العفش أسود بيترب بسرعة أوي.

- السجاد الأبيض شيك أوي بس بنخاف نمشي عليه.

- أوضة الأطفال أوعي تعمليها.

- متحطيش بانيو ملهوش أي لازمة بانيو القدم بالكابينة أحسن كتير.

- متعمليش بورسلين غامق وفتحى ألوان الحيط.

- الأرضيه البيضا متعبة أوي وبتتنضف مرتين في اليوم.

- السرير بدورين في أوضة الأطفال مش عملي خالص.

- متعمليش باب للمطبخ.

- السيراميك البارز في الحوائط وحش في التنضيف.

- بلاش تبالغي في الستاير فلوس على الفاضي.

- السجاد اليدوي مالي "الشقة" وبر ومش عملي وغالي جدا.

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