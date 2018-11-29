توتنهام يٌحيي أماله في دوري الأبطال بفوز قاتل على إنتر ميلان

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - توتنهام يٌحيي أماله في دوري الأبطال بفوز قاتل على إنتر ميلات

توتنهام

حافظ فريق توتنهام الإنجليزي، على آماله في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر بهدف نظيف، بالجولة الخامسة من البطولة.

توتنهام دخل اللقاء ولا بديل له عن الفوز، حيث كانت تعني الخسارة توديعه المسابقة بشكل رسمي.

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بدأ المباراة بأغلب أسلحته الأساسية، حيث اعتمد على هاري كين ومن خلفه ديلي ألي، إيريك لاميلا ولوكاس مورا.

وأما إنتر فقام المدرب لوتشيانو سباليتي بالدفع بثلاثي الهجومي ماتيو بوليتانو، إيفان بيريسيتش، ماورو إيكاردي، ومن خلفهم رادجا ناينجولان.

توتنهام كان الفريق صاحب الأفضلية في الاستحواذ، حيث حصل على الكرة بنسبة 55% مقابل 45% لصالح إنتر.

وحاول الفريق اللندني 9 مرات للتسجيل في شباك ضيفه الإيطالي، الذي لم يُسدد سوى 4 تسديدات فقط.

اللقاء كان يسير نحو التعادل السلبي، النتيجة التي كانت ستبعد سبيرز خطوة أخرى عن الدور القادم.

بوتشيتينو تدخل في الدقيقة 70، حيث دفع بصانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن طمحاً في تعديل النتيجة..

إريكسن كافأ بوتشيتينو على هذا التبديل، حيث سجل هدف الفوز لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق.

النتيجة تجعل رصيد توتنهام يصل إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، متفوقاً على إنتر الثالث بفارق الأهداف.

ويلعب توتنهام مع نظيره الإسباني برشلونة بملعب كامب نو بالجولة الأخيرة، بينما يلتقي إنتر مع أيندهوفن، لتحديد الطرف الثاني المتأهل لدور الـ16 بعد تأهل برسا في الصدارة بـ13 نقطة.