كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - الأبطال - برشلونة يعبر إيندهوفن ويضمن صدارة المجموعة الثانية

برشلونة

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزا سهلا على إيندهوفن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 61، بعد مراوغة رائعة من ميسي لدفاعات أيندهوفن في الجهة اليمنى وسدد كرة مفاجئة قوية وسط حصار من المدافعين مرت على يسار الحارس في الزاوية الضيقة وسكنت الشباك.

وعزز جيرارد بيكيه النتيجة للبارسا في الدقيقة 71، من ركلة حرة نفذها ميسي في اتجاه الزاوية اليسرى للمرمى، لكن تدخل بيكيه وحول مسار الكرة من على حدود المنطقة مرت على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وأحرز لوك دي يونج هدف إيندهوفن الوحيد في الدقيقة 84، من عرضية رائعة من خوسيه تاسيند من الجهة اليسرى حولها دي يونج برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار تير شتيجن وسكنت الشباك.

برشلونة الذي ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال منذ الجولة الماضية، ارتفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد إيندهوفن عند نقطة وحيدة ليودع المسابقات الأوروبية.