كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - باريس سان جيرمان يقهر ليفربول ويشعل صراع التأهل بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

افتتح خوان بيرنات، التسجيل لباريس سان جيرمان، إذ جاء الهدف بعدما أخطأ المدافع فان دايك، فى إخراج الكرة، واستغل الظهير الإسبانى الخطأ وسدد كرة بيمناه على يمين الحارس أليسون بيكر، لتصبح النتيجة 0/1 لباريس سان جيرمان فى الدقيقة 13، وضاعف نيمار النتيجة بعد مرتدة قادها البرازيلى ومررها إلى مبابى، الذى قام بعرضية، سددها كافانى وتصدى لها الحارس، وأكمل عليها نيمار وأسكنها الشباك فى الدقيقة 37، لتصبح النتيجة 0/2، وقلص ميلنر الفارق للريدز، بعدما تحصل مانى على ركلة جزاء، نفذها ميلنر بنجاح على يمين الحارس بوفون، لينتهى الشوط الأول بتقدم النادى الباريسى 1/2.

وفى الشوط الثانى، أحرز ماركينيوس، المدافع البرازيلى لباريس سان جيرمان، هدفا ثالثا، ولكن الحكم ألغاه بداعى التسلل، وواصل الريدز محاولاته لمعادلة النتيجة، وكاد ينجح فى فرصتين الأولى لمحمد صلاح، والثانية لفيرمينو، ولكن دفاع باريس سان جيرمان كان فى الموعد، فيما تصدى أليسون بيكر، حارس ليفربول، لرأسية ماركينيوس، ومنع زيادة الفارق للنادى الباريسى، لنتهى اللقاء بخسارة ليفربول 1/2.

بتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 6 نقاط فى المركز الثالث، ويصبح فى موقف صعب للتأهل إلى الدور القادم، ويتصدر المجموعة فريق نابولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النجم الأحمر 1/3.