كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - سيد عبدالحفيظ: الدوري في الملعب.. والعبرة بالخواتيم

سيد عبد الحفيظ

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على عدم اهتمامه في الوقت الحالي بالفريق الذي يتصدر الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ لقناة أون سبورت: "لا يهمني من هو متصدر الدوري في شهر نوفمبر أو ديسمبر أو يناير، يهمني فقط من هو بطل الدوري بنهاية موسم 2018/2019".

وأضاف "الظروف الحالية ليست المرة الأولى التي نمر بها، وفي مواسم ماضية كان فارق النقاط أكثر من 10 نقاط وفاز الأهلي بالدوري في النهاية".

وأكمل "تعرضنا لفترة تشبه التي نمر بها حاليا في بداية الألفية الثالثة واستطاع الأهلي تجاوزها بالعمل في كل الاتجاهات من أجل بناء فريقا قويا".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "حاليا ننتظر عودة المصابين مع الصفقات المميزة التي سيبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع اللاعبين المتواجدين حاليا وبهذا نكون قادرون على المنافسة في مختلف البطولات هذا الموسم".

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة بفارق 6 مباريات أقل من الفريق الأبيض.