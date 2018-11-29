كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - أحمد حسن: كينو تلقى عرضًا صينيًا بـ17 مليون دولار.. فيديو

أحمد حسن

كشف أحمد حسن المتحدث باسم نادي بيراميدز، عن أبرز العروض المقدمة لضم البرازيلي ماركوس كينو لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان كينو قد أصيب بجروح قطعية اليوم بعد مباراة النجوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، نتيجةً لتحطم أحد الإطارات الزجاجية لباب الممر المؤدي لغرف الملابس.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "أون سبورت": "كينو لديه عروض قوية جدًا ومنها من أحد أندية الصين بـ17 مليون دولار".

وأضاف: "اللاعب مستمر مع الفريق، وتركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس هيئة الرياضة السعودية لم يتحدث عن رحيله في يناير".

وواصل: "نحتاج كل اللاعبين في بيراميدز، وفي بداية الموسم الأمور كانت أسهل وكان من الممكن أن يتم تبادل بعض الصفقات مع الزمالك، لكن الآن بات منافسًا لنا في الدوري".

وكشف المتحدث باسم نادي بيراميدز عن بعض الصفقات التي يرغب الفريق في ضمها خلال شهر يناير المقبل.

وقال في ذلك الإطار: "ناصر منسي لاعب جيد جدًا ولكن نحتاج غيره في مركز المهاجم، وحسم الـ5 صفقات لم يتم بعد، وأيضًا صفقة عمر خربين لم نحسمها".

واختتم: "حسام حسن المدير الفني للفريق يريد إسلام عيسي لاعب المصري، لكن ناديه لن يسمح له بالرحيل، ونسعى لضم جون أنطوي مهاجم مصر للمقاصة، وحددنا البدلاء في حالة عدم موافقة ناديه".