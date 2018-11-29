كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - الحكومة الأردنية تقر قانون الموازنة لعام 2019 وتنتظر البرلمان

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، تمهيدا لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وقدرت الحكومة الأردنية الإيرادات العامة للبلاد بمبلــــغ 8610 ملايين دينار موزعا بواقع 8010 ملايين دينار للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية.

وفيما يتعلق بالنفقات، فقد قدرت الحكومة إجمالها في 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.