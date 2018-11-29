كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - مؤرخ: عبدالحليم "أناني".. وشادية كانت صاحبة فضل عليه

معتز عوض

قال المؤرخ الفني أشرف غريب ، إن الفنان والمطرب الراحل عبدالحليم حافظ كان أناني، ويحب نفسه، ولم يسمح لأحد بالغناء معه في الأفام إلا الراحلة شادية.

وأضاف في حواره برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يذاع على شاشة " اليوم" من تقديم إدوارد، ونانسي مجدي، أن الفنانة الراحلة شادية كانت صاحبة فضل عليه، لذلك تعاونا معا في فيلم معبودة الجماهير.

وأوضح أن عبدالحليم شارك عدد من المطربات من ضمنهم صباح ولم يسمح لهم بالغناء في الفيلم.

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