كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 12:12 صباحاً - الوردانى: لابد أن يسأل "المفتي" قبل أن يتحدث في أى موضوع

معتز عوض

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن هناك الكثير يحاولون التشويه والتأثير علي صورة مصر الخارجية عن طريق إثارة القضايا ومنها قضية تصدير وأكل القطط والكلاب.

وأضاف "الورداني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن هؤلاء كانوا يستخدمون قضايا حقوق الإنسان لتشويه صورة مصر والآن يحاولون استخدام قضية حقوق الحيوان لتشويه صورة مصر.

وأشار إلي أن هناك قنوات فضائية لها توجهات معينة تستخدم هذه القضية للاضرار بمصر، لافتا إلي أن هذه القنوات تشيع بأن مصر لا تحترم حقوق الحيوان.

وأكد أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أنه لا بد أن يسأل المفتي قبل أن يتحدث في الموضوع هل هذه القضية مطروحة للنقاش أم لا، أو صدور بيانات رسمية بشأن القضية.