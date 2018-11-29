هنأت الفنانة إليسا عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 48، بنشر صورة لها بصحبتها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد عزيزي عاصي، أتمنى لك الصحة ومزيدًا من النجاح، أراك قريبا صديقي العزيز". ورد عليها الفنان عاصي الحلاني قائلًا: "تسلميلي يا ملكة الإحساس.. شكرًا حبيبة القلب أحلى إليسا". ​

شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ عاصي الحلاني بعيد ميلاده.. والأخير: "تسلميلي يا ملكة الأحساس" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .