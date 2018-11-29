بالصور| تكريم جنات في يوم الطبخ والقفطان المغربي بالقاهرة

كرّم المندوب الدائم للمغرب في جامعة الدول العربية أحمد التازي، وقرينته لمياء الدباغ، الفنانة جنّات، بمناسبة يوم الطبخ والقفطان المغربي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في مصر، بحضور عدد كبير من السفراء العرب والأفارقة وزوجاتهم، إضافة إلى عدد من مشاهير نجوم الفن وسيدات المجتمع.

وقالت الفنانة جنات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تشرفت بتكريمي من سعادة السفير المغربي أحمد التازي في يوم القفطان والطبخ المغربي بالتوفيق دائما لبلدنا الحبيب".

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية، ذكرت أم الحفل تضمن حضور السفير محمد العرابي، وعبدالرازق دينار نائب السفير المغربي وحرمه، والدكتورة عواطف سراج الدين، والفنان سامي مغاوري، والنجمة المغربية جنّات ووالدتها والفنانة يسرا، والفنانة سمية الخشاب، وأشرف الدوك المستشار الإعلامي للسفارة المغربية، وغيرهم ممن استمتعوا بتناول أشهر الأطباق المغربية وسط عروض القفطان التي قدمتها مصممة الأزياء المغربية سلمي الدباغ.

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