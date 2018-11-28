في موسم الشتاء.. إليك هذه الطرق المُبتكرة لارتداء الصنادل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وفقًا لمارك جايكوبس، برادا، سيمون روشا، يمكن الآن ارتداء صنادلك المفضّلة طوال العام، لكن ماذا عن البَرد ألن تتجمّد الأطراف؟ ربما هذا أول ما تبادر إلى ذهنك.

لا تقلقي، لأنّ صنادل الشتاء أصبحت متوفرة حاليًا، كما يمكنك ارتداء الصيفية بتنسيقها مع زوج من الجوارب الناعمة دون أن تُفسدي أناقتك.

اكتشفي أبرز 3 طرق مختلفة لارتداء الصنادل في موسم الشتاء:

الجوارب والصنادل

إذا كنت من مواكبات الموضة فربما تملكين الصنادل القبيحة التي انتشرت في الصيف الماضي، مثل "البيركينستوك أوتيفا" المكتنزة.

وإذا كنت ترغبين في إعادة ارتدائها خلال موسم الشتاء، يمكنك تنسيقها مع الجوارب، كما رأينا على مدرجات الموضة ضمن عروض خريف وشتاء 2018، وقد أصبحت أيضًا موضة دارجة حاليًا في ستايل الشارع للموسم الحالي.

صنادل الشتاء

كانت فيبي فيلو أول من قدّمت الصندل المبطّن بالفرو لسيلين، وهو حذاء احتضنته مؤثرات الموضة مثل بيرنيلي تيسبايك وليندرا كوهين، ومنذ ذلك الحين حذا المصممون حذوها وقدّموا الصندل الشتوي بأقمشة وأنماط متنوعة ودافئة.

مارني، سيمون روشا وحتى برادا قدّموا صنادل من الفرو وأخرى من فرو الخروف الدافئ للأشهر الباردة، إذا كنت تبحثين عن صندل أنيق ودافئ في نفس الوقت، يمكنك اقتناء صنادل بيركنستوك المتوفرة في العديد من الأنماط المبطنة بالفراء ذات الأثمان المعتدلة.

صنادل الفرو الدافئة

اعتدنا على رؤية الأحذية المسطحة، لكن ماذا عن صنادل الفرو المكتنزة. إنها الإضافة الجديدة التي أصبحت منتشرةً بقوة هذا الموسم، خصوصًا الصنادل التي قدّمتها "Ugg" والتي تُدعى "Fluff Yeah"، وتأتي بظلال عديدة، وبجلد الغنم من الأعلى إلى الأسفل، كما تُقدّم علامة دكتور مارتينز أيضًا أسلوبًا متينًا بالأربطة.

الآن أصبحت تعرفين أن الصنادل الشتوية موضة دارجة حاليًا، لكن هل أنت شجاعة بما فيه الكفاية لتجربتها؟