ابتكري إطلالتك الخاصة مع أجمل موديلات الأحزمة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 11:23 مساءً - هل فكّرت يوماً كيف يمكن أن تبدو إطلالاتك مع ارتداء حزام عصري مقابل عدم ارتدائه؟ فالحزام يضفي الكثير من التألّق على إطلالتك وهو اليوم يعد واحداً من الإكسسوارات الأساسية التي يجب عليك الاحتفاظ بها في خزانتك؛ ذلك لقدرته على تجديد مظهرك دون بذل أي جهود إضافية.

من هذا المنطلق، يضع المول.كوم بين يديك مجموعة وافرة من الأحزمة متعددة الألوان والمصممة بطريقة عصرية من مختلف الأقمشة والخامات والمواد لإطلالة خريفية دافئة.

حزام نسائي رفيع مزين بالخرز

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حزام بيج مطاط مزين بالمجوهرات

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حزام نسائي مطاط مزين بالألماس ومطرز

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حزام بني مزين بورود من الخيش والكريستال

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حزام نسائي ملون عريض مزين بالخرز

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إذا كنت من عاشقات ارتداء الحزام، ننصحك بعدم اعتماده مع الكثير من الإكسسوارات حتى لا تبدو إطلالتك مبالغاً فيها. كذلك، لا تعتمدي الأحزمة العريضة إذا كانت قامتك قصيرة؛ ولا تخاطري أبداً بارتداء حزام باللون الفاتح أثناء فصلي الخريف والشتاء، إنما توجهي أكثر نحو اعتماد الألوان الداكنة مثل الأسود والبني، مما يضيف أناقة مثالية على

إطلالتك.

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