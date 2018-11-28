كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:57 مساءً - محافظ الأقصر يتابع أعمال الرصف بمنطقة شرق السكة







الأقصر – شيرين طلعت قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة داخل مدينة الأقصر تفقد خلالها عدد من المناطق والطرق . بدأت جولة المحافظ بتفقد عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمنطقة شرق السكة لمتابعة اعمال الرصف وتمهيد الطرق موجها بإستكمال عمليات رصف وتطوير الطرق وصيانتها . وتوجه المحافظ عقب ذلك لمنطقة الشيخ موسي بالكرنك حيث تفقد عدد من الطرق والشوارع التي جري رصفها وشدد علي المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المدن والاحياء علي حالة الطرق ومستوي النظافة مؤكدا علي اهمية تمهيد الطرق للمرور وصيانتها واستمرار اعمال النظافة والتجميل وكذلك والمرور الدوري من قبل المسئولين والتواجد في الشارع .

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