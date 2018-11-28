كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:57 مساءً - سكرتير محافظة الأقصر يشهد ورشة العمل الخاصة بتوعية العاملين بالجهات الحكومية







الأقصر – شيرين طلعت شهد اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر ورشة العمل التي نظمها قطاع التدريب الداخلي بالمديرية المالية بالأقصر والخاصة بتوعية العاملين بالجهات الحكومية بالقانون 182 لسنة 2018 والخاص بالتعاقدات الحكومية وذلك بهدف التعريف بأفضل الممارسات والآليات لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أى تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون. تم خلال الورشة استطلاع اراء ممثلين الادارات المالية والحسابية بالاقصر والمشتريات والشئون المالية بالجهات الحكومية حول القانون وارائهم ومقترحاتهم والاستفسارات الخاصة بالقانون للمساهمة في اعداد اللائحة التنفيذية التي تعدها وزارة المالية . شارك في الورشة التي استمرت لمدة يوم واحدة منتصر محمد طاهر مسئول بوزارة المالية منسق عام منظومة ادارة المعلومات المالية الحكومية بالوزارة ورمضان زكي مدير عام المديرية المالية بالاقصر ، وعياد كامل مدير الحسابات الخاصة بالمحافظة وعثمان احمد علي مدير الحسابات العامة بالمحافظة ونحو 150 موظف ومحاسب من العاملين بالجهات المالية وشئون العاملين بالمؤسسات الحكومية بالأقصر.

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