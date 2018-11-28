كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:57 مساءً - ضربة غير متوقعة من بوتين - إحياء طريق الشمال كبديل لقناة السويس

أعادت روسيا النبض في مشروع بقيمة 4 مليارات دولار يهدف لبناء ميناء بحري في منطقة القطب الشمالي على الممر الشمالي للملاحة، الذي يعد بديلا قويا لقناة السويس المصرية.

وسيتم تشيد الميناء في منطقة نينيتس بأقصى شمال روسيا، ويوصف المشروع بأنه مفتاح لتحقيق خطة استراتيجية تهدف لتنمية الممر الشمالي ليصبح مسارا عالميا للشحن.

وطريق الملاحة الشمالي يربط بين آسيا وأوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي، وتولي روسيا لتنميته أهمية كبيرة، ويأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف لتطوير منطقة القطب الشمالي، الغنية بالموارد الطبيعية.

وطريق الملاحة الشمالي يختصر الوقت عند نقل البضائع بين آسيا وأوروبا مقارنة بالطرق الملاحية التقليدية، حيث يقلص الممر فترة الشحن إلى مدة تصل إلى أسبوعين، ويمر عبر خمسة بحار من المحيط القطبي الشمالي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تخطط لزيادة حركة البضائع عبر هذا الممر لتصل إلى 80 مليون طن سنويا.

المصدر - روسيا اليوم