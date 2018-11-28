كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:57 مساءً - أحمد موسي: مصر كانت تغرق فى الظلام فى عهد الاخوان
معتز عوض
قال الإعلامى أحمد موسي، إن مصر كانت تغرق فى الظلام فى عهد الاخوان أيام محمد مرسي.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكهرباء كانت تقطع عليه أثناء ظهوره على الهواء لتقديم برنامجه.
وأشار إلى أن المواطنين كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء فى جميع القرى وكانوا يعانون من نقص الغاز و البنزين، وكانوا يعانون من عدم توافر الأمن فى الشارع.
وأكد موسي أن الأشقاء فى السعودية انبهروا بما تم فى قطاع الكهرباء فى مصر، مؤكدًا أن ثمن التنمية والنهضة غالٍ ولابد أن نتحمل من أجل مصر.
وفى نفس السياق أكد موسى أنه لا ابد أن نتذكر ما كان يتم فى عهد الإخوان.
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