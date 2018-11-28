كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:57 مساءً - إيمان حامد: الأهلي في "كبوة" سببها القرارات الخاطئة

معتز عوض

أكدت الإعلامية الرياضية إيمان حامد، أن النادي الأهلي في كبوة وفي أزمة، ويحدث به الكثير من الأشياء الخاطئة الآن؛ سواء من الإدارة، أو اللاعيبة، أو الأمور الداخلية، متابعة: "الأزمة ستستمر إذا لم يجدوا حلول سريعة".

وأوضحت "حامد"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن عدد الإصابات بالأهلي أكثر من عدد اللاعيبة، ومن الطبيعي أن يكون آدائه ضعيفًا بسبب ذلك.

وتابعت: "الزمالك قريب من الفوز بالدوري بنسبة 80%، والأهلي أصبح بعيدًا عن ذلك".