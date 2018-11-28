عمان تسترجع شحنة أحذية عالمية: "تسبب الاختناق للأطفال"

أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، أنها دشنت حملة لاسترجاع 57 حذاء من أحذية ماركة عالمية.
وقالت الهيئة إن الأخذية المصادرة تم إنتاجها خلال الفترة من يوليو 2017 إلى أكتوبر 2018، بدعوى احتمال تسببها بحالات اختناق للأطفال.
وأضافت الهئية عبر موقعها الإلكتروني، "يأتي هذا الاستدعاء بسبب انفصال قطع الزينة لهذه النوعية من الأحذية، مما يؤدي إلى اختناق الأطفال أثناء محاولة ابتلاعها".
وأكدت أن ذلك "يعد مخالفا لمعايير الجودة والسلامة، وعليه ستقوم المؤسسة باسترجاع الأحذية مع إرجاع قيمة الأحذية للعملاء"، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الاستدعاءات ضمن الجهود التي تقوم بها في مجال السلامة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات، للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وتماشيا مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لتجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.
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