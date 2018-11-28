أبرزها سرعة الاستثارة وضعف التركيز.. تعرف على أعراض الاكتئاب

تتمثل أعراض الاكتئاب في الحزن الشديد، والعزلة الاجتماعية، والانهزامية، وفقدان الإحساس بقيمة الذات، وفقدان الأمل، والرغبة في الانتحار.

وبحسب ما ذكره موقع "بولد سكاي"، أن هناك أعراض ثانوية للاكتئاب تتمثل في اضطرابات النوم، وضعف التركيز، والتعب المستمر، وفقدان الشهية، والآلام غير واضحة السبب بالرأس والبطن، والخوف، والقلق، وسرعة الاستثارة.

ويكون علاج الاكتئاب على 3 مستويات، موضحاً أنه في الحالات البسيطة يكفي الخضوع للعلاج النفسي، فيتعلم المريض استراتيجيات مواجهة المرض بصورة أفضل، وفي الحالات الشديدة يكون اللجوء إلى الأدوية بشكل إضافي.

أما المستوى الثالث فيتعلق بالعلاقات الاجتماعية، حيث يلعب الأهل والأصدقاء دوراً كبيراً في مساعدة المريض على مواجهة الاكتئاب.

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