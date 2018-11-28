سيرجيو روسي تُطلق مجموعتها الجديدة من الأحذية البرّاقة لموسم الأعياد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت شركةُ الأحذية الإيطالية مجموعةً جديدةً بمناسبة موسم الأعياد والعطل، وأتت غنيةً بالألوان الفضية البراقة والمنمقة بالغليتر، وتشمل أحذية رياضية، وحذاء سلينغباك بكعب مُدبّب وزوجًا من الـ "pumps" بكعب عالٍ.

وأتت الأحذية مزيّنة بأربطة البو وبالأحرف الأولى من اسم العلامة التجارية المزينة ببلورات الكريستال البراقة.

والمجموعةُ الكاملة متاحةٌ للشراء في متاجر سيرجيو روسي وبمتجرها الإلكتروني، وستتراوح أسعار الأحذية بين 595 يورو للأحذية الرياضية و695 يورو للكعب العالي.

وقد أطلقت العلامة مقطع فيديو قصيرًا باسم "شرارة السحر"، ويهدف إلى ترويج التشكيلة على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.