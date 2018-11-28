أحمد حلمي: رسومات الأطفال بمخيم الزعتري أوجعت قلبي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عمان – زار سفير النوايا الحسنة ليونيسف مصر النجم المصري أحمد حلمي مخيم الزعتري للّاجئين السوريين في الأردن، وهي الزيارة الأولى له.

واضطلع حلمي اليوم على أوضاع الأطفال التعليمية والصحية في المخيم، وشاركهم اللعب والرسم والعزف الموسيقي والغناء.

واختبر الصغار تجربة مميّزة مع الفنان وهو يرسم معهم ويشاهد أيضًا لوحاتهم المميزة، قائلًا "رسومات الأطفال بمخيم الزعتري أوجعت قلبي".

وجاءت زيارة حلمي لمخيم الزعتري اليوم بهدف الاطّلاع عن قرب على الخدمات التي تُقدّمها يونيسف للأطفال لمساعدتهم وتمكينهم اجتماعيًا وتعليميًا من أجل مستقبل أفضل لهم.

والتقى الفنان مع أطفال من الملتحقين في إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم في المخيم، حيث تدعم اليونيسف أكثر من 19,000 طفل للحصول على تعليم جيد في مخيم الزعتري، بما في ذلك أكثر من 1000 طفل في رياض الأطفال و700 طفل من ذوي القدرات الخاصة.

وزار حلمي أحد مراكز "مكاني" التابعة لليونيسف، وهي مساحات صديقة للطفل توفر خدمات التعليم والحماية وبناء المهارات لحوالي 5,000 طفل وشاب في المخيم.

وشاهد الفنان الأطفال والشباب الذين حصلوا على فرص التعلم واللعب والابتكار والملتحقين ببرنامج العلاج بالموسيقى والدعم النفسي الاجتماعي.

وأشار حلمي إلى أن أنه يشعر بالفرح لأنه استطاع أن يلتقي بالأطفال ويستمدّ منهم الطاقة الإيجابية، مبينًا أن اللاجئين بحاجة لكل الدعم الإنساني.

ويأملُ حلمي استضافةَ أطفالٍ من المخيم ببرنامجه "نجوم صغار"، قائلًا "هذا شرف لي أن يكونوا معي بالبرنامج لأنهم بالتأكيد يملكون إبداعات كبيرة".

وأضاف: "تلهمني قوة الأطفال والشباب الذين التقيتهم اليوم بالرغم من كل ما عانوه".

ويدعمُ حلمي عمل اليونيسف من أجل الأطفال منذ العام 2016 كسفير يونيسف مصر للنوايا الحسنة. وقد دعم العديد من الحملات المتعلّقة بالتربية الإيجابية وحماية الأطفال من كل أشكال العنف ورعايتهم.

ويُقدّم حلمي حاليًا برنامج "Little Big Stars" "نجوم صغار"، الذي يُعرض بموسمه الأول على محطة "mbc"، ويستعرضُ مواهب وقدرات الأطفال على المسرح.